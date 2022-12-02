Силы обороны близко к Кременной: Гайдай надеется, что скоро будут хорошие новости из Луганщины

Гайдай выразил надежду, что в ближайшее время будут хорошие новости из Луганского направления.

Силы обороны продвигаются по направлению Сватово-Кременная. Самая тяжелая ситуация в Луганской области со стороны Лисичанска — в Белогоровке. Оккупанты непрерывно атакуют поселок.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайддай в эфире совместного телемарафона.

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По его словам, оккупанты готовят Старобельск к мощной обороне. Сюда опрокидывают подразделения из Херсона. Когда Старобельск будет освобожден, украинские силы смогут иметь огневой контроль над всеми стратегическими дорогами Луганщины.

Кроме этого, чиновник отметил, что морозная погода помогает украинским военным продвигаться вперед.

"Так как если неделю назад мы возвращались прямо по уши в грязи, осторожно проезжая, чтобы не погрязнуть в ней, то вчера мы видели, что земля промерзла и техника может спокойно перемещаться", — сказал он.

Гайдай также считает, что после деоккупации Кременной Рубежное может стать следующим освобожденным городом.

Деокупация Луганской области: что известно

Ситуация в зоне боевых действий в Луганской области очень сложная. Россия бросила на захват региона множество сил. Там и кадыровцы, и "ЛНР", "ДНР", и свежемобилизованные из России, и так называемые вагнеровцы.

В Луганской ОВА предполагают, что, вероятно, следующими украинские защитники освободят Кременную и Рубежное. Из-за поражений русской армии увеличилось количество дезертиров среди российских военнослужащих.

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