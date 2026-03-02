ТСН в социальных сетях

Война
204
1 мин

Силы обороны давят на россиян: отбросили сразу с нескольких участков фронта

Украинские защитники успешно отразили позиции вблизи пяти населенных пунктов.

Руслана Сивак
ВСУ

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы Обороны Украины улучшили свое тактическое положение, отвергнув российские оккупационные войска в районах ряда населенных пунктов.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState .

По обновленным данным интерактивной карты, положительные изменения на линии фронта зафиксировали вблизи таких населенных пунктов:

  • Согласие;

  • Новогригоровка;

  • Новониколаевка;

  • Степное;

  • Терновое.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в оккупированных Россией Олешках начался голод, город фактически оказался в блокаде.

Российские военные пытаются чаще атаковать украинские логистические каналы и проводить перегруппировку своих войск. Армия РФ предпринимает попытки наступления на Лиманском и Купянском направлениях фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Подразделения 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ провели успешную операцию на Александровском направлении и прорвали оборону русских войск.

204
