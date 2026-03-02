- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
Силы обороны давят на россиян: отбросили сразу с нескольких участков фронта
Украинские защитники успешно отразили позиции вблизи пяти населенных пунктов.
Силы Обороны Украины улучшили свое тактическое положение, отвергнув российские оккупационные войска в районах ряда населенных пунктов.
Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState .
По обновленным данным интерактивной карты, положительные изменения на линии фронта зафиксировали вблизи таких населенных пунктов:
Согласие;
Новогригоровка;
Новониколаевка;
Степное;
Терновое.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в оккупированных Россией Олешках начался голод, город фактически оказался в блокаде.
Российские военные пытаются чаще атаковать украинские логистические каналы и проводить перегруппировку своих войск. Армия РФ предпринимает попытки наступления на Лиманском и Купянском направлениях фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Подразделения 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ провели успешную операцию на Александровском направлении и прорвали оборону русских войск.