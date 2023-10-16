Силы обороны добились новых успехов на Бахмутском направлении: что известно о потерях РФ

Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении, российские оккупвнты понесли существенные потери.

Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Евлаша, Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, но обороняются на Купянском и Лиманском, поскольку враг продолжает наступательные действия.

Потери российской армии

"На Бахмутском направлении продолжаем движение, в частности, в направлении Горловки. Там есть успехи, и еще произошло семь боевых столкновений, в ходе которых было ликвидировано 157 оккупантов. Уничтожили один "Пион" с калибром 203 мм, один "Град" и очень много разной техники, ствольных и реактивных систем залпового огня, среди которых пушки Д-30, Д-20 и уничтожили 28 FPV-дронов, что является очень высоким показателем", — рассказал он.

Спикер отметил, что в воскресенье, 15 октября, вблизи Купянска было отбито 15 атак противника и уничтожено 23 образца вражеской техники и вооружения. Это восемь танков Т-72, восемь единиц боевой бронированной техники, среди которых четыре БМП-1, две БМП-2 и две МТ-ЛБ. Также украинские военные отрабатывают минометные расчеты врага — нанесены удары по одному 82-мм и одному 120-мм минометам. Вчера враг более 300 раз нанес удары именно из минометов.

Также 25 Воздушно-десантная бригада сбила вражеский вертолет Ми-8. Этот вертолет залетел в зону достижения украинского ПВО. Вертолет был полностью уничтожен выстрелом из противотанкового ракетного комплекса вместе с личным составом.

Еще украинским воинам удалось ликвидировать станцию радиоэлектронной борьбы "Поле".

В чем преимущество врага

Евлаш также рассказал, что у врага остается много оснащения, в частности много различных танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем. Также враг имеет преимущество в авиации и постоянно наносит удары по Су-35 и Су-25.

Проблемы с личным составом и новым вооружением

"У врага есть много танков. Преимущественно это типа Т-72. Иногда случаются Т-90 — мы видели, как они во время прорыва поражаются нашими "Стугнами". Однако, наряду с этим, мы видим затыкание дыр мобилизованным личным составом, который не обучен. или имеет очень низкие профессиональные способности", — сказал он.

Евлаш отметил, что враг имеет проблемы с новыми образцами вооружения, потому что на производство влияют санкции и другие факторы, которые не позволяют регулярно заменять изнашиваемые стволы.

Напомним, на Бахмутском направлении украинских защитников поддерживают с воздуха вертолеты. Именно пилоты 18-й бригады авиации организуют для оккупантов "адское небо".

Читайте также: