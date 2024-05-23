Силы обороны "минунули" два российских самолета в Донецкой области: видео 110-й ОМБр

В Донецкой области украинские защитники сбили два российских штурмовика Су-25.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщила 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

"Обещали, что геноцид российских "Су" будет продолжаться, обещание держим! Еще минус два самолета окупантов на нашем направлении", – говорится в сообщении.

Военные рассказали, что один вражеский Су-25 "посадили на вечную стоянку в донбасских степях" накануне, 22 мая.

"А уже сегодня безудержные зенитчики 110-й ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два", — отметили украинские защитники.

Военные пообещали, что не позволят россиянам "засорять наше воздушное пространство своим летающим железом".

"Будем сбивать и дальше!", – пообещали в 110-й ОМБр.

Напомним, ВСУ сбили российский вертолет. Ка-52 "Аллигатор", сбитый 13 мая, стоит 16 млн долларов.

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