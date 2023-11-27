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Силы обороны на Авдеевском направлении феерически уничтожили оккупанта (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Силы обороны на Авдеевском направлении феерически уничтожили оккупанта (видео)

Фото: Скриншот

Российский военный собирал противотанковые мины.

Украинские военные филигранно уничтожили российского оккупанта на Авдеевском направлении. Враг собирал противотанковые мины.

Соответствующее видео появилось на странице журналиста Юрия Бутусова.

На кадрах видно, как оккупант на Авдеевском направлении собирает на поле противотанковые мины и размещает их рядом со сгоревшей техникой. Однако когда его увидели воины 47-й отдельной механизированной бригады и попали в него, все мины, которые он собирал, также сдетонировали.

"Видео с феерической ликвидацией российского военного на Авдеевском направлении от 47-й отдельной механизированной бригады, воины которой успешно продолжают свою ежедневную работу по "утилизации" оккупантов на одном из самых горячих участков фронта", — подчеркнул Юрий Бутусов.

Силы обороны на Авдеевском направлении феерически уничтожили оккупанта

Силы обороны на Авдеевском направлении феерически уничтожили оккупанта

Напомним, что украинский дрон прервал "отдых" оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
583
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