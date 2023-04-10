Силы обороны на Авдеевском направлении филигранно уничтожили российский вертолет Ми-24

Украинские военные 10 апреля уничтожили на Авдеевском направлении вертолет оккупантов Ми-24.

Об этом сообщили в пресс-службе 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Как стало известно, украинские военные "закобзонили" военный вертолет оккупантов Ми-24.

"Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику", — рассказали украинские защитники.

Напомним, что десантники 95-й бригады из ПТРК Стугна-П эффектно уничтожили два российских вертолета Ка-52.

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