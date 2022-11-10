Силы обороны на юге освободили 12 населенных пунктов и сдвинули линию фронта на 7 км - ОВА

Силы обороны во время контрнаступления освободили на границе Херсонской и Николаевской областей 12 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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"Вооруженные силы Украины освободили на границе Херсонской и Николаевской областей 12 населенных пунктов. Площадь территорий, деоккупированных только за минувшие сутки, — 260 квадратных километров. Нашим мужественным защитникам удалось сдвинуть линию фронта на 7 километров", — говорится в его сообщении.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул, что скоро будут хорошие новости о контрнаступлении Сил обороны. У себя на странице в телеграме чиновник лаконично написал: "Скоро будут хорошие новости".

По неофициальной информации, от врага освобождены Станислав, Павловка, Юрьевка, Киселевка, Афанасьевка, Бобровый Кут, Евгеньевка на Николаевско-Херсонском направлении. В телеграм-каналах появляются щемящие видео с украинскими военными и флагами, которые поднимаются в украинских населенных пунктах. На видео местное население со слезами на глазах благодарит военных и вместе они поют гимн Украины.

Деокупация Херсонщины: что происходит

В Генштабе ВСУ прокомментировали заявления России, и уход их войск пока не могут ни опровергнуть, ни подтвердить. Добавляют, что контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области еще продолжаются.

В ОК "Юг" сообщили, что враг перемещает вооружение и технику в Херсонской области, однако часть российских войск до сих пор находится на правобережье.

В то же время главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что только за 9 ноября украинские защитники освободили 12 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал своим войскам отойти от Херсона, ведь там им угрожало окружение, сообщили аналитики издания Financial Times.

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