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Силы обороны нанесли 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники россиян – Генштаб

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Силы обороны нанесли 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники россиян – Генштаб

Фото: Associated Press

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать оккупантов и наносить удары по местам сосредоточения техники армии агрессорки России.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Потери армии РФ пока уточняются.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ.

Отмечается, что к утру 16 сентября подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и пять позиций комплексов противовоздушной обороны.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ по разным направлениям уничтожили два БпЛА оккупантов.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии оказали огневое влияние по трем районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы врага.

Как сообщалось, на 15 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 53 850 человек. За минувшие сутки было ликвидировано еще 200 кафиров.

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