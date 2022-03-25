Силы обороны наносят существенные потери российским оккупантам в Запорожской области

Враг теряет и технику, и военных.

Группировка Сил обороны на Запорожском направлении продолжает отражать атаки российских оккупантов и наносить врагу урон.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник Вооруженных сил Иван Арефьев.

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По его словам, в ночь на 25 марта были успешно отражены атаки врага: украинские воины наносят существенные потери российским оккупантам. Кроме того, противник продолжает терять живую силу и технику.

Отмечается, что подразделения ГСЧС Запорожской области находятся в повышенной готовности. На территориях, где продолжаются бои, после окончания артобстрелов ликвидируют последствия чрезвычайных происшествий. В частности, в Орехове обезвредили остатки снарядов "Ураган" и "ТМ-62". Также пожарные ликвидировали 27 возгораний на открытых территориях в области.

Как сообщалось, на Северщине продолжается проведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева. Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

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