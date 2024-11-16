Силы обороны не прекратили атак на Крымский мост: спикер ВМС рассказал детали

Плетенчук обратил внимание, что россияне периодически стягивают все свои системы ПВО в оккупированный Крым.

Силы обороны не прекратили атак на Крымский мост.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "КИЕВ24".

Плетенчук обратил внимание, что россияне периодически стягивают все свои системы ПВО в оккупированный Крым.

По словам спикера ВМС ВСУ, Керченский мост является для них более приоритетным объектом охраны, чем склады с боеприпасами на территории самой РФ.

Ранее Плетенчук сообщил, что корабли Черноморского флота РФ не выходят в акваторию Черного моря из-за смены тактики и из-за неблагоприятной погоды.

"Хлопок" в Крыму! Атаковали морской нефтяной терминал врага

Читайте также: