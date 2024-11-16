Силы обороны не прекратили атак на Крымский мост: спикер ВМС рассказал детали

Плетенчук обратил внимание, что россияне периодически стягивают все свои системы ПВО в оккупированный Крым.
Силы обороны не прекратили атак на Крымский мост.
Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "КИЕВ24".
Плетенчук обратил внимание, что россияне периодически стягивают все свои системы ПВО в оккупированный Крым.
По словам спикера ВМС ВСУ, Керченский мост является для них более приоритетным объектом охраны, чем склады с боеприпасами на территории самой РФ.
Ранее Плетенчук сообщил, что корабли Черноморского флота РФ не выходят в акваторию Черного моря из-за смены тактики и из-за неблагоприятной погоды.
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