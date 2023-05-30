Силы обороны обстреляли выходящих из Бахмута "вагнеровцев": 80 погибших и почти 120 раненых

За последние сутки на Бахмутском направлении не было боестолкновений. В результате обстрела Силами обороны "вагнеровцев", которые отходят из города, уничтожены 80 и ранены 119 захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"За последние дни мы наблюдали существенное уменьшение боев, было по 2-3 боестолкновения. За эти сутки не было вовсе. Враг продолжает ротационные мероприятия, отводя группировки "Вагнера", заменяя его подразделениями воздушно-десантных войск, мотострелковыми. Именно этот отвод оказывает угнетающее влияние на тех, кто заходит на их место. Потому что они сами по себе тоже уже много участвовали в боях, это второй-третий входящий состав, плюс они видят, в каком состоянии выходят преступники из "Вагнера", плюс в дорогу мы им насыпаем щедро. В результате этого за эти сутки было 80 оккупантов ликвидировано, 119 получили ранения, уничтожены одна БМП, БПЛА, зенитная пушка, два авто и пять боевых складов с боеприпасами", – сообщил Череватый.

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Он отметил, что отход "вагнеровцев" не является жестом доброй воли последних, а результатом героических действий украинских защитников.

"Нам удалось сломить их боевой потенциал, удалось уничтожить преступную группировку "Вагнера", а все эти бравурные заявления – это просто латентная капитуляция. Он (глава вагнеровцев Евгений Пригожин – ред.) бежит, покидает Бахмут, чтобы сохранить остатки своей группировки", – отметил Череватый.

Отвечая на вопрос, будут ли возвращаться "вагнеровцы" на свои позиции на Бахмутском направлении, спикер сообщил, что это будет зависеть от военного руководства РФ.

"Из ближайших действий этого не видно, но это очень зависит от военно-политического руководства их преступного государства. А личный состав – это большая проблема, в отличие от того, что он (Пригожин – ред.) кричал о снарядах, на самом деле главная проблема их – это личный состав. Как там сложатся обстоятельства, что они будут вынуждены сделать, я думаю, ближайшее время покажет", – подчеркнул спикер.

Череватый также отметил, что важным фактором является ввод в Бахмут лучших оставшихся подразделений россиян. Это свидетельствует о том, насколько важен как символ этот город.

"Такой позор получив, что до конца не смогли взять в течение 10-ти месяцев районный центр, а сейчас еще и не удержать, они понимают, что это слишком большие, кроме военных, еще и репутационные потери", – добавил он.

Отвечая на вопрос, насколько укомплектованы подразделения, которые заменяют "вагнеровцев", спикер сообщил, что они не идеальные, поскольку понесли потери и требуют определенного усиления, чем они сейчас и занимаются.

Напомним, по данным Минобороны, интенсивность наступательных действий оккупантов на Бахмутском направлении существенно снизилась, поскольку они осуществляют замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения и пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.

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