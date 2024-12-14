Силы обороны остановили наступление россиян в Харьковской области: подробности боя

В Харьковской области Силам обороны удалось остановить штурм российских оккупантов в селе Кругляковка.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотников "АХИЛЛЕС".

"В небольшом промежутке времени противник применил там более 100 единиц бронированной и легкобронированной техники. Две недели это происходило. ВСУ смогли уничтожить там 90 единиц бронированной техники. А также они выбили врага из Колесниковского леса", — сказал он.

Напомним, в октябре спецназовцы ГУР зачистили от российских захватчиков село Кругляковка Харьковской области. Этот населенный пункт важен для обороны Купянска.

В Кругляковке российская армия потеряла в ближних боях сверх взвода пехоты. В ходе штурма украинские бойцы взяли в плен военных РФ и получили от них важные разведывательные данные. Пополнение обменного фонда поможет вернуть из плена украинских защитников.

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