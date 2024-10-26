Силы обороны остановили штурм врага на Донецком направлении с помощью FPV-дронов: появилось видео

Несколько единиц техники пытались прорваться в районе поселка Золотая Нива Донецкой области, однако попытка штурма была остановлена силами обороны.

Бойцы Национальной гвардии Украины с помощью FPV-дронов уничтожили ряд единиц вражеской техники, с привлечением которой российские захватчики пытались штурмовать в районе поселка Золотая Нива Донецкой области.

Об этом сообщило Центральное территориальное управление Нацгвардии в Facebook и обнародовало видео с попаданием в бронетранспортеры россиян.

"Несколько единиц техники пытались прорваться в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области, однако попытка штурма была остановлена силами обороны", – говорится в сообщении под видео.

Напомним, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж сообщил, что армия РФ продвинулась возле города Селидово в Донецкой области. Сейчас продолжаются фланговые бои. Россиянам важно захватить этот населенный пункт, чтобы пойти на Покровск.

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