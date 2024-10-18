Силы обороны освободили и зачистили от россиян еще одно село на Харьковщине – ГУР

В ближних боях в селе Кругляковка враг потерял больше взвода пехоты.

Спецназовцы ГУР зачистили от российских захватчиков село Кругляковка Харьковской области.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал ГУР МО Украины

"Воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района. Операция по возврату контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что враг сопротивлялся и пытался контратаковать, однако не имел успеха. Силы обороны отразили попытку контратаки, выбили оккупантов за пределы населенного пункта и заминировали пути их передвижения.

"Благодаря профессиональным и смелым действиям спецназовцев ГУР в Кругляковке россияне потеряли больше взвода пехоты — захватчики уничтожены в ближних боях", — сообщили в ГУР.

Также в ходе боевых действий спецназовцы взяли в плен нескольких россиян, от которых смогли получить важные разведданные. Число пленных оккупантов в ГУР не уточнили.

Напомним, на Курщине ВСУ выполняют одну из основных задач – уверенное уничтожение потенциала противника в наиболее комфортных условиях. По мнению военного эксперта, Курская операция уже дает запланированные результаты.

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