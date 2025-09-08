- Дата публикации
-
Война
Силы обороны освободили село Заречное в Донецкой области — Генштаб
ВСУ продолжают противостоять российской армии — им удалось добиться успехов в Донецкой области.
Силы обороны Украины полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 8 сентября.
Село Заречное освободил 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» Сухопутных войск ВСУ.
Напомним, украинские военные из полка «Скала» освободили от российских оккупантов село Удачное Донецкой области и установили там национальный флаг.
Кроме этого, в конце лета в Донецкой области ВСУ освободили село Новоэкономическое. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вошли в населенный пункт и установили там украинский флаг.