Силы обороны освободили село Заречное в Донецкой области — Генштаб

ВСУ продолжают противостоять российской армии — им удалось добиться успехов в Донецкой области.

ВСУ держат оборону

ВСУ держат оборону / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Силы обороны Украины полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 8 сентября.

Село Заречное освободил 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, украинские военные из полка «Скала» освободили от российских оккупантов село Удачное Донецкой области и установили там национальный флаг.

Кроме этого, в конце лета в Донецкой области ВСУ освободили село Новоэкономическое. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вошли в населенный пункт и установили там украинский флаг.

