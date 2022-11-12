Силы обороны освободили уже 11 населенных пунктов Луганской области

Украинские военные освободили от оккупантов уже 11 населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Он также описал ситуацию в области.

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"Продвижение ВСУ есть, но не такое стремительное, как где-то в других областях. Российские оккупационные войска, к сожалению, успели мощно подготовиться, они постоянно стягивают резервы, технику, строят и дальше оборонные сооружения. И все минируют вокруг", — рассказал Гайдай.

"Поэтому пока деоккупировано 11 населенных пунктов на сегодня. Это небольшие села. Но для нас все равно это огромное достижение, потому что деоккупация уже началась", — подчеркнул глава области.

Он также сообщил, что в оккупированных населенных пунктах, расположенных по линии фронта, оккупанты выгоняют местных жителей из домов и заселяют боевиков.

"Это, скорее всего, делается для того, чтобы никто из местных не мог предоставить координаты казарм или расположение складов, возможно, там, где техника стоит. Поэтому иногда из маленьких сел полностью всех людей выгоняют. Боевиков особо не интересует, куда именно люди пойдут", – рассказал председатель ОВА.

Перспектива освобождения Луганщины

Напомним, в начале ноября Гайдай информировал, что ВСУ в Луганской области продвигаются по 500 м в день. Ведь захватчики там изрядно подготовились и окопались.

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинские войска отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области.

Заметим, что после освобождения Херсона ВСУ освободят силы для контрнаступления в Запорожской и Луганской областях. Такую оценку дал военный эксперт Александр Коваленко.

В то же время издание The New York Times сообщило, что следующие цели ВСУ будут либо в направлении Мелитополя, либо на востоке. Продолжится наступление, чтобы отбить город Сватово в Луганской области, который является центром боевых действий в течение последнего месяца.

Карта боевых действий 11 ноября: рашисты пытаются наступать, а ВСУ освобождают оккупированные территории

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