Силы обороны отбили более полусотни атак врага: в Генштабе сообщили, где горячее всего (фото)

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по ЗРК противника.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 61 боевое столкновение.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 декабря.

Сколько российских дронов и ракет уничтожила украинская ПВО

Враг нанес пять ракетных и 44 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и 10 БпЛА типа Shahed-136/131, шесть вражеских дронов и управляемая ракета Х-59 уничтожены. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

56-я ОМПБр ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Где горячее всего

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Смверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное Харьковской области и Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области отразили восемь атак врага, который при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спирное, Выемка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении Силами обороны в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области отбиты девять атак противника. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населённых пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного Донецкой области отразили 15 атак врага, который при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону войск ВСУ. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области при поддержке авиации совершил 14 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались шесть населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны в районе Роботино Запорожской области отразили все атаки противника, пытавшегося восстановить утраченное положение. Враг нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Каменского Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись четыре населенных пункта Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Силы обороны и далее удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

127-я отдельная бригада Сил ТРО Харькова

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два – по зенитно-ракетным комплексам и семь – по артиллерийским средствам противника.

Напомним, под Авдеевкой ВСУ с помощью боевой машины пехоты M2A2 Bradley нанесли удар по оккупационной армии РФ и уничтожили российскую пехоту.

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