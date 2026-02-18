- Дата публикации
Силы обороны отбросили оккупантов на стыке трех областей — DeepState
Аналитический проект DeepState зафиксировал продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области, но ВСУ отбили врага на стыке с Запорожьем и Днепропетровщиной.
Аналитический проект DeepState обнародовал обновленные данные о ситуации на фронте, в частности о продвижении армии РФ в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете DeepState в Telegram.
«Силы обороны отбросили противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового», — говорится в сообщении.
Вместе с этим зафиксировано продвижение противника в районе Берестка на территории Донецкой области.
Александровское направление пролегает между населенными пунктами Вербовое, Вишневое, Степное и Терновое в Днепропетровской области. Именно на этом участке проходит стыковая линия между Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областями.
Напомним, ранее мы писали о том, что 16 февраля DeepState зафиксировал продвижение российских оккупационных сил в районе Новониколаевки в Донецкой области, что может свидетельствовать об изменениях на фронте.