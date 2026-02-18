ТСН в социальных сетях

Война
333
1 мин

Силы обороны отбросили оккупантов на стыке трех областей — DeepState

Аналитический проект DeepState зафиксировал продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области, но ВСУ отбили врага на стыке с Запорожьем и Днепропетровщиной.

Автор публикации
Наталия Магдык
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Аналитический проект DeepState обнародовал обновленные данные о ситуации на фронте, в частности о продвижении армии РФ в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете DeepState в Telegram.

«Силы обороны отбросили противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового», — говорится в сообщении.

Вместе с этим зафиксировано продвижение противника в районе Берестка на территории Донецкой области.

Александровское направление пролегает между населенными пунктами Вербовое, Вишневое, Степное и Терновое в Днепропетровской области. Именно на этом участке проходит стыковая линия между Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областями.

Напомним, ранее мы писали о том, что 16 февраля DeepState зафиксировал продвижение российских оккупационных сил в районе Новониколаевки в Донецкой области, что может свидетельствовать об изменениях на фронте.

333
