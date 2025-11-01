Силы обороны отбросили россиян в Донецкой области, а враг оккупировал Новогригорьевку

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Силы Обороны Украины отбросили россиян вблизи Нового Шахматного на Добропольском направлении.

Об этом сообщили в Deepstate.

По данным аналитиков, россияне продвинулись вблизи Казацкого, Красногорского, в Миролюбовке и оккупировали Новогригорьевку.

Напомним, российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и окрестностях остается неясным.

В Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и увеличивают наступательные усилия.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне не взяли Покровск, ситуацию контролируют ВСУ.