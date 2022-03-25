Силы обороны отражают наступление противника возле Киева – Генштаб

Оккупанты пытаются проводить наступательные операции.

Российские оккупанты продолжают перегруппироваться и наращивать ударные группировки, чтобы возобновить наступательные действия.

Об этом 25 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия, не оставляет попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Удачи нет. Враг осуществляет меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью обеспечения готовности наступательных действий. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в определенных районах, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны", — говорится в сообщении.

Силы обороны, участвующие в осуществлении мер обороны Киева, продолжают отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удерживают определенные рубежи.

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