Силы обороны отразили атаки у Шахового, россияне продвинулись по нескольким направлениям — DeepState

Отброшен враг под Шаховым, зафиксировано продвижение в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях / © Deepstatemap

Силы обороны Украины отвергли российские войска вблизи села Шахово Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState 5 ноября.

В то же время кафиры осуществили продвижение возле Бологовки и Каменки в Харьковской области, Владимировки Донецкой области и Привилегии в Запорожской области.

Согласно обновлению карты боевых действий, ситуация на этих участках фронта остается напряженной.

Напомним, ранее, 10 октября, Первый Азовский корпус Нацгвардии сообщил, что украинские войска отразили усиленное батальонное механизированное наступление россиян в направлении села Шахово. В операции участвовало 35 танков и бронемашин.