Силы обороны отразили очередную массированную дроновую атаку РФ: подробности

Атака дронов / © ТСН.ua

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В ночь на 2 августа российские войска осуществили массированную атаку на территорию Украины, применив 53 средства воздушного нападения.

Об этом говорится в отчете Воздушных Сил Украины в Telegram.

В частности, враг запустил 45 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с разных направлений, в частности с территории России (Миллерово, Курск, Брянск) и оккупированного Крыма (Гвардейское). Также зафиксирован запуск 8 скоростных реактивных БпЛА из Брянской области.

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Воздушное нападение отражали подразделения Воздушных сил: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и систем противодействия БпЛА.

По состоянию на 09:00, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны удалось уничтожить или подавить 45 воздушных целей:

8 реактивных дронов;

37 Shahed и дронов-имитаций различных типов.

Атака охватила север, юг, восток и центр Украины. В то же время зафиксировано попадание 8 БпЛА в пяти локациях, а также падение обломков в двух других местах.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия усиливает свои атаки, используя усовершенствованные реактивные дроны. Экспериментальные образцы уже были применены для ударов по Киеву. ТСН разбиралось, чем они опасны и как противодействовать

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