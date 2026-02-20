Силы обороны "подожгли" тылы РФ: взрывы накрыли Крым, разбиты склады и пункты управления оккупантов

Дым / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Силы обороны Украины провели серию планомерных ударов по критическим объектам российской армии на временно оккупированных территориях. Под огонь попали склады, ремонтные базы и командные пункты от Крыма до Луганщины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

На оккупированных территориях Запорожской области было поражено сразу несколько вражеских объектов. В частности, под удары попали пункт управления беспилотниками вблизи Златополя, склад материально-технических ресурсов в районе Богдановки и ремонтная база оккупационных сил у Розовки. Также украинские военные нанесли удары по месту скопления живой силы противника неподалеку Степногорска.

В районах Любимовки и на Тендровской косе на оккупированной части Херсонщины были поражены командно-наблюдательный пункт и позиции сосредоточения личного состава врага.

Кроме того, Силы обороны уничтожили два склада материально-технического обеспечения: один в районе Лобаново в оккупированном Крыму, другой — возле Можняковки на захваченной Луганщине.

Информация о потерях противника и объемах нанесенного ущерба уточняется.

Напомним, около полуночи в Крыму на аэродромах «Кача» и «Бельбек» была зафиксирована хаотичная стрельба из пулеметов и зениток, использование прожекторов и сигнальных ракет. Одновременно сообщалось о работе ПВО возле Бахчисарая и тревоге в Севастополе. Несмотря на интенсивный огонь, попаданий по целям сначала не заметили, однако в 01:18 в районе «Качи» прогремел взрыв.