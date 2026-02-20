- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 446
- Время на прочтение
- 1 мин
Силы обороны "подожгли" тылы РФ: взрывы накрыли Крым, разбиты склады и пункты управления оккупантов
Генштаб ВСУ отчитывается об успешном уничтожении военного потенциала агрессора в нескольких областях.
Силы обороны Украины провели серию планомерных ударов по критическим объектам российской армии на временно оккупированных территориях. Под огонь попали склады, ремонтные базы и командные пункты от Крыма до Луганщины.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
На оккупированных территориях Запорожской области было поражено сразу несколько вражеских объектов. В частности, под удары попали пункт управления беспилотниками вблизи Златополя, склад материально-технических ресурсов в районе Богдановки и ремонтная база оккупационных сил у Розовки. Также украинские военные нанесли удары по месту скопления живой силы противника неподалеку Степногорска.
В районах Любимовки и на Тендровской косе на оккупированной части Херсонщины были поражены командно-наблюдательный пункт и позиции сосредоточения личного состава врага.
Кроме того, Силы обороны уничтожили два склада материально-технического обеспечения: один в районе Лобаново в оккупированном Крыму, другой — возле Можняковки на захваченной Луганщине.
Информация о потерях противника и объемах нанесенного ущерба уточняется.
Напомним, около полуночи в Крыму на аэродромах «Кача» и «Бельбек» была зафиксирована хаотичная стрельба из пулеметов и зениток, использование прожекторов и сигнальных ракет. Одновременно сообщалось о работе ПВО возле Бахчисарая и тревоге в Севастополе. Несмотря на интенсивный огонь, попаданий по целям сначала не заметили, однако в 01:18 в районе «Качи» прогремел взрыв.