Танк Леопарт

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Для усиления обороноспособности Украины в боевые подразделения Национальной гвардии поступили новейшие танки Leopard. Это позволит существенно увеличить способности сил обороны в борьбе с российскими войсками.

Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко.

«Недавно в боевые подразделения НГУ поступили танки серии Leopard, переданные благодаря поддержке международных партнеров и военно-политического руководства государства. В частности, гвардейцы получили танки Leopard 1A5 и Leopard 2A4, уже доказавшие свою эффективность в боевых условиях. Они сочетают в себе высокую мобильность, огневую мощь и надежность, что критически важно на поле боя», — сообщил он.

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Технические характеристики Leopard 2A4

Leopard 2A4 — это современный основной боевой танк, оснащенный мощной 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall Rh-120 L44. Для уничтожения целей на поле боя он имеет два пулемета MG3 калибра 7,62 мм, что дает дополнительные возможности для борьбы с пехотой и другими целями. Танк имеет дизельный двигатель мощностью 1500 л.с., что обеспечивает ему высокую мобильность и проходимость в сложных условиях.

Система управления огнем EMES-15 с тепловизионным каналом и лазерным дальномером позволяет Leopard 2A4 эффективно поражать цели как днем, так и ночью при любых погодных условиях.

Мобильность и проходимость

Leopard 2A4 демонстрирует отличную проходимость, что позволяет ему преодолевать различные препятствия. Танковые характеристики включают возможность преодолевать наклоны до 30°, вертикальные препятствия высотой до 1,1 м, рвы шириной до 3 м, а также водные препятствия до 1,2 м. Благодаря наличию шноркеля этот показатель может быть увеличен до 4м. Это позволяет танку действовать в сложных условиях местности и эффективно продвигаться по разным ландшафтам.

Броня и защита

Leopard 2A4 обладает высоким уровнем броневой защиты, позволяющим танку выдерживать современные угрозы. Его броня эффективно противостоит как противотанковым ракетам, так и новым типам угроз, таким как дроны-камикадзе. Это делает танк одним из самых защищенных на поле боя.

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Leopard 1A5: Модернизация и особенности

Leopard 1A5 представляет собой модернизированную версию предыдущей модели с пушкой 105 мм. Этот танк также имеет обновленные прицельные комплексы, улучшающие точность стрельбы и улучшенную эргономику для экипажа. Хотя сейчас танки в основном не используются в боевых порядках подразделений первого эшелона, они остаются важными огневыми средствами на поле сражения рядом с артиллерией.

Подготовка военнослужащих

Военнослужащие Национальной гвардии Украины проходят интенсивную подготовку для эффективного использования новой техники, в частности танков Leopard, как дома, так и за рубежом.

Основная роль в подготовке состоит в интеграции новых технологий аэроразведки, РЭР и РЭБ для максимально эффективного использования новой техники в условиях разных направлений фронта и типов местности.

Напомним, ранее мы писали о том, что воины ВСУ рассказали невероятную историю, как танк эвакуировал командный пункт и «отомстил» оккупантам.

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