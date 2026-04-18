Силы обороны попали по четырем объектам нефтеперерабатывающей отрасли РФ

В Генштабе рассказали о последствиях поражения

Украинские военные попали в четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли на территории России, а также били по ремонтным подразделениям россиян.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Речь идет, по данным ведомства, об НПЗ «Новокуйбышевский» и «Сызранский» в Самарской области РФ, нефтеналивном терминале «Высоцк ЛУКОЙЛ-2» в Ленинградской области и нефтеперекачивающей станции «Тихорец» в Краснодарском крае.

Также украинские подразделения попали в несколько мест хранения горюче-смазочных материалов россиян на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Мариуполе.

Кроме того, военные избивали по ремонтным подразделениям россиян на временно оккупированной части Донбасса и Запорожской области.

Напомним, Силы обороны Украины поразили аэродром «Майкоп» в Республике Адыгея в России. Также в Крыму была поражена пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Накануне украинские защитники возле Петровки Херсонской области, Купянска Харьковской области, Покровской, Удачного и Шахматного Донецкой области атаковали районы сосредоточения личного состава армии страны-агрессора.