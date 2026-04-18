ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Силы обороны попали по четырем объектам нефтеперерабатывающей отрасли РФ

В Генштабе говорят, что оккупанты понесли серьезные убытки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Генштабе рассказали о последствиях поражения / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные попали в четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли на территории России, а также били по ремонтным подразделениям россиян.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Речь идет, по данным ведомства, об НПЗ «Новокуйбышевский» и «Сызранский» в Самарской области РФ, нефтеналивном терминале «Высоцк ЛУКОЙЛ-2» в Ленинградской области и нефтеперекачивающей станции «Тихорец» в Краснодарском крае.

Также украинские подразделения попали в несколько мест хранения горюче-смазочных материалов россиян на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Мариуполе.

Кроме того, военные избивали по ремонтным подразделениям россиян на временно оккупированной части Донбасса и Запорожской области.

Напомним, Силы обороны Украины поразили аэродром «Майкоп» в Республике Адыгея в России. Также в Крыму была поражена пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Накануне украинские защитники возле Петровки Херсонской области, Купянска Харьковской области, Покровской, Удачного и Шахматного Донецкой области атаковали районы сосредоточения личного состава армии страны-агрессора.

Дата публикации
Количество просмотров
188
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie