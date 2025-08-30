Силы обороны поразили два российских НПЗ: какие последствия

В России было неспокойно / © Associated Press

Реклама

Подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины (ВСУ) во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны поразили НПЗ «Краснодарский» и «Cызранский».

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«НПЗ Краснодарский» (Краснодарский край, РФ) производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год — бензины, дизель, авиационное топливо. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.

Реклама

По данным Генштаба, на объекте зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.

Кроме того, украинские дроны повторно поразили нефтеперерабатывающий завод «Cызранский» в Самарской области РФ. Предприятие производит бензины, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут, битум. Объемы переработки к августу 2025 года составляли 8,5 млн тонн в год. Фиксируется пожар в районе объекта.

Результаты поражения уточняются.

Напомним, 30 августа Россию массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели, в частности, в Самарской и Краснодарской областях, где под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы.

Реклама

По официальным сообщениям местных властей, на территории Краснодарского НПЗ горит техническая установка.

«Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Под утро российское Министерство обороны сообщило, что ночью над регионами РФ якобы были сбиты 86 беспилотников.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. Речь идет об Афипском (Краснодарском крае) и Куйбышевском (Самарской области) нефтеперерабатывающих заводах.