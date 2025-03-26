Силы обороны поразили командный пункт армии РФ у границы с Сумщиной

ВСУ продолжают уничтожать силы врага, чтобы не разрешить ему продвигаться на Сумщину.
Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт вблизи границы с Сумской областью.
Об этом передает Генштаб ВСУ.
Речь идет о командно-наблюдательном пункте батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка — Успеновка на территории РФ.
Среди ликвидированного личного состава окупантов был и командир 1-го батальона 9-го МСП.
Ранее СМИ сообщили, что ВСУ ударом HIMARS уничтожили четыре вертолета в Белгородской области.
Читайте также:
- Дальнобойные атаки Украины по РФ: эффект есть, но не решающий – Forbes
- В Белгородской области ликвидировали российскую пропагандистку: что известно о Прокофьевой
- Продвижение ВСУ в Белгородской области: эксперт назвал главную задачу операции