Силы обороны поразили командный пункт армии РФ у границы с Сумщиной

ВСУ продолжают уничтожать силы врага, чтобы не разрешить ему продвигаться на Сумщину.

Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт вблизи границы с Сумской областью.

Об этом передает Генштаб ВСУ.

Речь идет о командно-наблюдательном пункте батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка — Успеновка на территории РФ.

Приграничные Сумщины и подконтрольные Украине территории Курщины / Фото: Deepstatemap

Среди ликвидированного личного состава окупантов был и командир 1-го батальона 9-го МСП.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ ударом HIMARS уничтожили четыре вертолета в Белгородской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.