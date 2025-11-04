- Дата публикации
Силы обороны поразили нефтехимические предприятия РФ и состав ГСМ на Херсонщине — детали от Генштаба
Поражены заводы «Лукойл» и Стерлитамакский НПЗ, а также склад ГСМ в Херсонской области.
Силы обороны Украины продолжают наносить удары по инфраструктуре, обеспечивающей военно-экономический потенциал России.
Об этом сообщили 4 ноября в Генштабе.
Поражено Нижегородский НПЗ
В ночь на 4 ноября подразделения Сил обороны нанесли удар по предприятию «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово, что в Нижегородской области РФ. Максимальный объем переработки завода составляет 18 млн. тонн в год. Он активно использовался для обеспечения русских оккупационных сил.
По данным Генштаба, зафиксировано попадание по территории объекта и пожар в районе цели. В настоящее время степень поражения уточняется.
Удар по Башкортостану
Также Силы обороны поразили АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» в Башкортостане, РФ. Это предприятие является ключевым производителем компонентов для авиационного керосина и высококачественного авиатоплива.
По предварительной информации, значительные повреждения получил один из цехов завода, входящего в российский холдинг «Росхим». Результаты поражения уточняются.
Состав ГСМ в Херсонской области
Кроме этого, подтверждены удары по составу горюче-смазочных материалов российских захватчиков на временно оккупированной территории Херсонской области. Потери противника составили почти 20 эластичных резервуаров (около 900 м³ ГСМ) и две насосные станции.
Силы обороны Украины продолжают наносить удары, чтобы взорвать военно-экономический и наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Действительно, после атак неизвестных дронов в России остановили работу сразу два нефтяных предприятия. Об этом ранее написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.