ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
223
Время на прочтение
1 мин

Силы обороны поразили НПЗ России: где горело и взрывалось

В результате поражения возник пожар в районе установок вторичной переработки нефти.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В РФ было неспокойно

В России было неспокойно / © Associated Press

Силы обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и ударили по сосредоточению живой силы россиян на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«Зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти. Степень ущерба уточняется. Кроме того, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы на временно оккупированной территории Донецкой области. Потери захватчиков уточняются», — говорится в сообщении.

Справка:

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17, 1 млн тонн нефти в год, входит в список крупнейших НПЗ РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное горючее ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод производит в среднем 840 тысяч тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов.

Накануне стало известно, что дроны атаковали важный энергетический узел в Ульяновской области.

Дата публикации
Количество просмотров
223
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie