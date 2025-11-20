Силы обороны поразили НПЗ России: где горело и взрывалось

В России было неспокойно / © Associated Press

Силы обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и ударили по сосредоточению живой силы россиян на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«Зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти. Степень ущерба уточняется. Кроме того, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы на временно оккупированной территории Донецкой области. Потери захватчиков уточняются», — говорится в сообщении.

Справка:

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17, 1 млн тонн нефти в год, входит в список крупнейших НПЗ РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное горючее ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод производит в среднем 840 тысяч тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов.

Накануне стало известно, что дроны атаковали важный энергетический узел в Ульяновской области.