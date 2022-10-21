Силы обороны поразили понтонную переправу россиян под Антоновским мостом в Херсонской области – Генштаб

Оккупанты продолжают нести потери – украинские военные нанесли удары по районам скопления вражеской техники и понтонной переправе россиян.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины поразили понтонную переправу россиян под Антоновским мостом.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 21 октября.

"Подтверждено огневое поражение Силами обороны Украины, 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом на Херсонщине", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.

Оккупанты бегут из Херсона

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. оккупанты придумали, что такой "теракт" планируют ВСУ.

Уже на следующий день, 19 октября, коллаборант Сальдо сообщил, что въезд для гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней.

Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что оккупанты могут уйти с правого берега Днепра, но уцелевшие там войска могут быть брошены в новое наступление на Киев или переброшены на Донецкое направление.

Между тем, в Офисе президента сообщили, что по состоянию на 21 октября ВСУ удалось освободить от врага 88 населенных пунктов Херсонской области. По сравнению с 4 октября было деоккупировано 50 деревень и поселков.