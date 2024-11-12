Силы обороны поразили склад горючего в Белгородской области – первые детали

По предварительной информации, на территории объекта возник пожар.

Силы обороны Украины поразили склад горюче-смазочных материалов врага в Белгородской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Силы беспилотных систем и Силы специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", что возле города Старый Оскол Белгородской области РФ. Удар был нанесен в ночь на 12 ноября.

Результаты боевой работы уточняются. По предварительной информации, на территории объекта возник пожар.

"Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских окупантов и существенно снижает их наступательный потенциал", – пояснили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что в Железногорск Курской области пришел зажигательный "хлопок".

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