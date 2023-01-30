Силы обороны поразили три пункта управления и два состава боеприпасов оккупантов — Генштаб (фото)

В детсаду села Таврическое на Херсонщине оккупанты развернули полевой госпиталь.

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняются.

Российские оккупанты в течение суток нанесли четыре ракетных удара. Также было совершено более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Очаков Николаевской области.

Высокой остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 30 января.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино, Шпиль, Басовка, Запсилья, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Берестово и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка и Диброва Луганской области и Ямполевка и Ямполь Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись Верхнекаменное, Спирное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Водяное, Красногоровка и Марьинка.

На Новопавловском — обстреляны Водяное, Богоявленка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времоевка Донецкой области; Гуляйполе и Белогорье – Запорожской; Добрая Надежда на Днепропетровщине, а также Берислав, Львово, Ивановка, Антоновка, Херсон, Береговое и Велетенское Херсонской области. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

В населенном пункте Таврическое Скадовского района Херсонской области в помещении детского сада оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих. Он переполнен тяжелоранеными захватчиками.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два боеприпаса оккупантов.

Напомним, Россия перебрасывает дополнительные силы к границе с Украиной в Курской области якобы для "гарантирования безопасности границы".

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