Силы обороны поразили военный корабль РФ и не только

РФ понесла потери / © Reuters

Реклама

В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили военный корабль РФ проекта 22460 «Охотник».

Об этом сообщил Генштаб.

«Корабль осуществлял патрулирование в Каспийском море недалеко от нефтегазовой добывающей платформы. Несколько украинских дронов попали в этот корабль. Степень повреждений и бортовой номер судна уточняются», — говорится в сообщении.

Реклама

Также поражена буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море. Объект принадлежит компании «ЛУКойл». Платформа обеспечивает добычу нефти и газа и задействована в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

«С целью снижения наступательных способностей врага, недавно поражена радиолокационная система РСП-6М2 в районе Красносельского, что на временно оккупированной территории украинского Крыма. РСП-6М2 предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности, для точного их захода на посадку в условиях плохой видимости», — добавили в ведомстве.

Напомним, 15 декабря пресс-служба СБУ сообщила, что подводные дроны Sub Sea Baby подорвали российскую субмарину класса 636.3 «Варшавянка» в результате уникальной спецоперации в порту Новороссийска.