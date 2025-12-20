- Дата публикации
Силы обороны поразили военный корабль РФ и не только
Сегодня ночью россияне понесли существенные потери. Поражение 19 декабря произошло в акватории Каспийского моря.
В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили военный корабль РФ проекта 22460 «Охотник».
Об этом сообщил Генштаб.
«Корабль осуществлял патрулирование в Каспийском море недалеко от нефтегазовой добывающей платформы. Несколько украинских дронов попали в этот корабль. Степень повреждений и бортовой номер судна уточняются», — говорится в сообщении.
Также поражена буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море. Объект принадлежит компании «ЛУКойл». Платформа обеспечивает добычу нефти и газа и задействована в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.
«С целью снижения наступательных способностей врага, недавно поражена радиолокационная система РСП-6М2 в районе Красносельского, что на временно оккупированной территории украинского Крыма. РСП-6М2 предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности, для точного их захода на посадку в условиях плохой видимости», — добавили в ведомстве.
Напомним, 15 декабря пресс-служба СБУ сообщила, что подводные дроны Sub Sea Baby подорвали российскую субмарину класса 636.3 «Варшавянка» в результате уникальной спецоперации в порту Новороссийска.