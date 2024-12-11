Силы обороны потеряли две позиции в Покровском направлении: что известно сейчас

Российские оккупационные силы совершили атаку на украинские укрепления в районе Возрождения и Новотроицкого Донецкой области. В результате длительных боестолкновений были уничтожены две позиции ВСУ, одна потеряна.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин во время национального телемарафона 11 декабря.

"Противник атаковал наши укрепления на Покровском направлении западнее Возрождения, южнее Новотроицкого. В результате длительных боестолкновений были уничтожены две наши позиции, одна потеряна. В настоящее время проводятся мероприятия по возобновлению позиций”, – отметил Волошин.

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Кроме этого, по словам офицера, активные боевые действия продолжаются на юго-западной окраине населенного пункта Шевченко, где российские силы пытаются закрепиться и инфильтрировать диверсионно-разведывательные группы.

Волошин подчеркнул, что стратегическая оборонная операция Сил обороны направлена на максимальное истощение противника, уничтожение его ресурсов и сохранение личного состава ВСУ.

"Поэтому врага нужно, прежде всего, максимально остановить и стабилизировать линию фронта", — добавил спикер.

Напомним, что потеря Покровска может иметь последствия для обороноспособности Днепропетровской области. Днепропетровская область не застроена по селам так, как Донецкая, поэтому продвижения там будут быстрее.