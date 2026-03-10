- Дата публикации
Силы обороны "пробили" тылы РФ под Донецком: ударили по стратегическим объектам и пунктам управления
Генштаб ВСУ отчитывается об успешном поражении вражеских тылов вблизи захваченных россиянами Донецка, Макеевки и на оккупированной части Запорожской области
Силы обороны Украины осуществили серию успешных ударов по военным объектам российской армии, парализовав работу пунктов управления и логистику врага. Под огнем оказались вражеские склады горючего, станция РЭБ, пункт управления дронами и артиллерия.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины провели серию ударов по военным объектам российских войск, направленных на уменьшение их наступательного потенциала.
Украинские ударные беспилотники успешно поразили склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптево и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе оккупированного Донецка.
Кроме этого, под удар попали пункт управления вражескими ударными дронами неподалеку Мирнограда, артиллерийское подразделение в районе Сухецкого и артиллерийская пушка у Дорожнянки в Донецкой области.
Также украинские военные нанесли огневое поражение по местам скопления личного состава противника в районах Новониколаевки (оккупированная территория Запорожской области), Селидово (оккупированная часть Донецкой области) и Покровска.
В Силах обороны отмечают, что и дальше будут продолжать системные действия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских войск.
К слову, в результате удара ракетами ATACMS и Storm Shadow 7 марта был полностью уничтожен российский склад «Шахедов» вблизи аэропорта в Донецке. OSINT-аналитики обнародовали видео подтверждения, отметив, что объект сгорел дотла вместе с большой партией дронов, которые готовили для очередной атаки.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после поездки в Донецкую область сообщил, что украинские военные не только держат оборону, но и контратакуют на отдельных участках. Он отметил, что современная война изменила формат: понятие линии фронта размывается, а зоны инфильтрации малых групп достигают 10 км. Для усиления позиций и логистики приняты новые решения. По словам Сырского, активное использование дронов, артиллерии и минирования позволяет истощать врага, который несет критические потери, и срывать его наступательные планы.