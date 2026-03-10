Силы обороны "пробили" тылы РФ под Донецком: ударили по стратегическим объектам и пунктам управления

Последствия ударов Сил обороны Украины по российским военным целям / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины осуществили серию успешных ударов по военным объектам российской армии, парализовав работу пунктов управления и логистику врага. Под огнем оказались вражеские склады горючего, станция РЭБ, пункт управления дронами и артиллерия.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины провели серию ударов по военным объектам российских войск, направленных на уменьшение их наступательного потенциала.

Украинские ударные беспилотники успешно поразили склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптево и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе оккупированного Донецка.

Кроме этого, под удар попали пункт управления вражескими ударными дронами неподалеку Мирнограда, артиллерийское подразделение в районе Сухецкого и артиллерийская пушка у Дорожнянки в Донецкой области.

Также украинские военные нанесли огневое поражение по местам скопления личного состава противника в районах Новониколаевки (оккупированная территория Запорожской области), Селидово (оккупированная часть Донецкой области) и Покровска.

В Силах обороны отмечают, что и дальше будут продолжать системные действия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских войск.

К слову, в результате удара ракетами ATACMS и Storm Shadow 7 марта был полностью уничтожен российский склад «Шахедов» вблизи аэропорта в Донецке. OSINT-аналитики обнародовали видео подтверждения, отметив, что объект сгорел дотла вместе с большой партией дронов, которые готовили для очередной атаки.

Война в Украине — последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после поездки в Донецкую область сообщил, что украинские военные не только держат оборону, но и контратакуют на отдельных участках. Он отметил, что современная война изменила формат: понятие линии фронта размывается, а зоны инфильтрации малых групп достигают 10 км. Для усиления позиций и логистики приняты новые решения. По словам Сырского, активное использование дронов, артиллерии и минирования позволяет истощать врага, который несет критические потери, и срывать его наступательные планы.