Силы обороны пробивают "дыры" в обороне Крыма: в истерике даже пропаганда Кремля - ISW

В ночь на 28 апреля украинские силы продолжили кампанию дальнобойных ударов по военным объектам РФ в оккупированном Крыму. Под ударом, по данным Генштаба и ССО, оказались российская радиолокационная станция и состав баллистических ракет «Искандер-М».

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские войска поразили российскую радиолокационную станцию возле оккупированного Охотничьего в Крыму. В ISW отмечают, что этот объект, по всей вероятности, принадлежал радиотехническому батальону имени Ай-Петри 3-го радиотехнического полка Воздушно-космических сил РФ.

Цель расположена примерно в 260 километрах от линии фронта.

Кроме того, Силы специальных операций Украины сообщили об ударе по российскому составу баллистических ракет «Искандер-М» вблизи оккупированных Овражков в Крыму. Этот объект расположен примерно в 215 километрах от линии боевого столкновения.

Данные системы NASA FIRMS зафиксировали 28 апреля тепловые аномалии на вероятной базе российских тактических ракетных комплексов южнее оккупированных Овражков.

В ISW также обратили внимание на реакцию российского информационного пространства. Один из российских военных блогеров 27 апреля подверг сомнению способность российских сил перехватывать украинские беспилотники над морем, когда те приближаются к оккупированному Крыму.

Он также усомнился, достаточно ли глубоки запасы российских зенитно-ракетных комплексов на фоне роста интенсивности украинских ударов по Крыму и Севастополю.

По мнению аналитиков, участившиеся проникновения украинских дронов в воздушное пространство над оккупированным полуостровом свидетельствуют о проблемах российской противовоздушной обороны и ее перегрузке.

Напомним, украинские военные нашли способ обходить российскую противовоздушную оборону, которая оказалась критически растянутой и неэффективной и все чаще переносят боевые действия непосредственно на территорию страны-агрессорки.

Также сообщалось, что оккупанты массово минуют побережье Крыма из-за страха перед украинским десантом.

