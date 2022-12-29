Силы обороны продвинулись вперед по направлению Сватово-Кременная: в ВСУ рассказали об успехах контрнаступления

Украинские военные имеют успехи на направлении Сватово-Кременная. За неделю Силы обороны продвинулись вглубь Кременной до 2,5 километра.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в четверг, 29 декабря.

"Наши воины продолжают наступательные действия в направлении Кременной. В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в сторону этого города", — сказал он.

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что есть информация, что российские войска, понимая перенос боевых действий ближе к Луганску, начали постепенную подготовку оборонительных сооружений вокруг областного центра.

"В случае прорыва ВСУ оборонительных сооружений кафиров на линии Сватово — Кременная значительная часть военных 2-го армейского корпуса планирует сдаваться в плен ", — добавил Громов.

Контрнаступление ВСУ в Луганской области

Возле Кременной в Луганской области остается сложная ситуация. Преимущество имеют украинские военные, понемногу идет продвижение вперед, но город все еще не уволили. После освобождения Кременной есть два варианта развития событий: идти на Старобельск – главный логистический центр области, либо помочь Бахмуту, либо идти на Рубежное и Северодонецк, чтобы "расколоть" группировку россиян на этом направлении.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай проинформировал, что под натиском украинских сил российские военные покидают Кременную. По его словам, военное командование уже переместилось в другие населенные пункты.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, что города Кременная и Сватово – есть в приоритете, когда речь идет о всеобщей деоккупации Луганской области.

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