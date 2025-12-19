Силы обороны провели поразительную спецоперацию вблизи Покровска

Реклама

Силы обороны Украины провели спецоперацию по уничтожению массового скопления вражеской бронированной техники возле Покровска, сообщает 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ в Телеграмм.

«Технику врага обнаружили благодаря получению данных от разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 414 ОБрБпс «Птицы Мадяра» во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и единственным координационным центром беспилотных систем 425 ОШП «Скала»».

Отмечается, что противник планировал использовать эту технику в штурмовых действиях в Покровском направлении.

«Для срыва наступательного потенциала России Силы обороны спланировали и успешно реализовали специальную операцию по уничтожению обнаруженной техники», - пишут украинские защитники.

По результатам нанесения огневого поражения ударные борта ОЗСП «Lasar's Group» Нацгвардии Украины уничтожили: 1 зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" (SA-8), 2 танка, 1 бронированную машину и 1 военный автотранспорт с боекомплектом. Также борта Lasar's Group поразили: 5 танков, 6 боевых бронированных машин, 2 единицы военного автотранспорта и 4 - легкого автотранспорта.

Произведенные действия ослабили возможности противника на Покровском направлении.