- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 439
- Время на прочтение
- 1 мин
Силы обороны провели поразительную спецоперацию вблизи Покровска
Противник планировал использовать пораженную технику в штурмовых действиях на Покровском направлении.
Силы обороны Украины провели спецоперацию по уничтожению массового скопления вражеской бронированной техники возле Покровска, сообщает 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ в Телеграмм.
«Технику врага обнаружили благодаря получению данных от разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 414 ОБрБпс «Птицы Мадяра» во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и единственным координационным центром беспилотных систем 425 ОШП «Скала»».
Отмечается, что противник планировал использовать эту технику в штурмовых действиях в Покровском направлении.
«Для срыва наступательного потенциала России Силы обороны спланировали и успешно реализовали специальную операцию по уничтожению обнаруженной техники», - пишут украинские защитники.
По результатам нанесения огневого поражения ударные борта ОЗСП «Lasar's Group» Нацгвардии Украины уничтожили: 1 зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" (SA-8), 2 танка, 1 бронированную машину и 1 военный автотранспорт с боекомплектом. Также борта Lasar's Group поразили: 5 танков, 6 боевых бронированных машин, 2 единицы военного автотранспорта и 4 - легкого автотранспорта.
Произведенные действия ослабили возможности противника на Покровском направлении.