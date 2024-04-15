Силы обороны штурмуют позиции РФ: пресс-офицер 26-й артбригады – о ситуации вокруг Часового Яра

Тактическая ситуация вблизи Часового Яра постоянно меняется

Об этом сообщил начальник прессслужбы 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телеканала "Эспрессо".

"Силы обороны держат оборону на этом направлении. Нельзя сказать, что только враг пытается штурмовать. Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают некоторые оборонительные рубежи россиян и огневые точки. То есть тактическая ситуация достаточно динамична, непроста и постоянно меняется", – рассказал Калашников.

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По его словам, враг пытается штурмовать близ Временного Яра, пытаясь максимально использовать свое преимущество в воздухе.

"На сегодняшний день мы видим намерения врага именно в штурмовых действиях. Увеличилось количество российских КАБов, которые враг пытается сбрасывать на Часов Яр, на оборонные рубежи и позиции ВСУ. Противник пытается максимально использовать свое преимущество в воздухе. Достаточно плотно и на постоянной основе работает артиллерия РФ, как ствольная, так и РСЗО. Сейчас россияне пытаются давить на нас где угодно. Они ищут слабинку, пытаются продавливать нас, применяя непосредственно как пехотные подразделения, так и механизированную составляющую. Враг применяет как тяжелую бронетехнику, так и бронированные машины. Однако Силы обороны держатся", – добавил пресс-офицер 26-й артбригады.

Напомним, оккупанты получили приказ от Путина о захвате Часового Яра до 9 мая.

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