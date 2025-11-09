ТСН в социальных сетях

Силы обороны сломали планы россиян в Запорожье — военный рассказал, что произошло

Украинские штурмовые подразделения остановили продвижение армии РФ на востоке Запорожской области, уволив Сладкое и Ровнополье.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины / © Getty Images

Силы обороны Украины пресекли попытку наступления русских войск на востоке Запорожской области. Украинские штурмовики зачистили населенные пункты Солодкое и Ровнополье, а боевые действия продолжаются вблизи Полтавки и Успеновки, откуда противник пытался прорваться в направлении Гуляйполя.

Об этом 8 ноября сообщил командующий Штурмовым войском ВСУ Валентин Манько.

"Проведя перегруппировку, сейчас идут бои в Полтавке и Успеновке. Противник пытался двигаться в сторону Гуляйполя, но благодаря слаженным действиям наших штурмовиков был остановлен", - отметил он.

По его словам, украинские подразделения полностью зачистили от оккупантов Солодкое и Ровнополье, которые расположены к северу от Гуляйполя в Пологовском районе.

"Противник пытался просачиваться в сторону этих населенных пунктов, но мы их уже зачистили и продвинулись дальше. Сейчас продолжаем работу в районах Успеновки и Полтавки", - добавил Манько.

В то же время российские войска, по его словам, продолжают опрокидывать подкрепление к востоку Запорожской области, готовясь к возобновлению штурмовых действий.

Ранее аналитики DeepState указали на разногласия между заявлениями различных военных управлений по контролю над населенными пунктами на 6-8 км и сообщают о захвате врагом Успеновки и Павловки.

