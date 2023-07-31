Силы обороны совершат прорыв там, где никто не ждет: командующий Нацгвардией заявил, что наступление уже имеет результаты

Александр Пивненко отметил, что россияне постоянно меняют свою тактику.
Наступление Вооруженных сил Украины уже имеет результаты. Силы обороны выйдут на границы 1991 года, но на это нужно время.
Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко в интервью "Украинской правде".
Военный подчеркнул, что Силы обороны совершат прорыв там, где никто не ждет.
Отвечая на вопрос, когда наступление может показать определенные результаты, командующий НГУ заявил: то, что украинские военные идут вперед – это уже результат.
"Для нас каждый метр – это уже результат. Мы идем, идем. Увидите, придет время, что мы на каком-то направлении сделаем прорыв. И не факт, что это будет там, где кто-то думает. Мы найдем лазейку и зайдем, и будет нормально.И они (захватчики — ред.) потеряют много наших территорий", — сказал он.
Пивненко добавил: "Мы знаем, что у нас нет выхода – мы дойдем до границ 91-го года. На это нужно время".
Оценивая подготовленность захватчиков, командующий Нацгвардией высказал мнение, что наиболее подготовленными из тех, с кем ему приходилось сталкиваться, были наемники ЧВК "Вагнер".
"Но там тоже есть нюансы: там есть штурмовые подразделения и есть мобилизованные зеки, которые продолжают боевые действия в обороне. У них более жесткий подход, там не ценят человеческую жизнь. Поэтому и гонят их, за счет чего они иногда вскрывают наши пробелы или вскрывают" наши точки ведения огня. Затем за счет артиллерии уничтожают огневые позиции и пытаются заходить", — сказал он.
То, что на сегодняшний день ЧВК "Вагнер" на фронте нет, по мнению Пивненко, упрощает задачу украинским силам.
В то же время, по его словам, россияне постоянно меняют свою тактику.
"Но все зависит от подразделений. Там есть обычные военные формирования, есть "мобики", есть "Вагнер", есть "Ахмат" и так далее. У них очень много артиллерии. Они за счет массы людей и артиллерии выполняют большинство своих задач, уничтожают позиции. Нам нужно маневрировать, отходить, постоянно менять тактики, переформовываться", — сказал он.
Относительно ситуации на Сватовском направлении Пивненко отметил, что "ничего там максимально тревожного нет".
"Они (российские войска – ред.) в свое время до Харькова не дошли, и сейчас они даже до этой реки (Оскол – ред.), до которой они хотят дойти, не дойдут", — заявил командующий НГУ.
Напомним, на Бахмутском направлении аэроразведка Нацгвардии эффектно уничтожила российский танк.
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