Силы обороны ударили по кораблю — носителю "Калибров": на "Адмирале Эссене" вспыхнул пожар

Фрегат "Адмирал Эссен" / © Фото из открытых источников

Реклама

Украинские спецназовцы поразили российский фрегат «Адмирал Эссен» во время ночной атаки на военно-морскую базу в Новороссийске. На палубной надстройке корабля вспыхнул пожар.

Об этом сообщил Департамент активных действий ГУР МО Украины.

Реклама

По данным разведки, операторы ДАД в составе совместной дальнобойной миссии с другими подразделениями Сил обороны атаковали военно-морскую базу «Новороссийск». Среди целей был фрегат «Адмирал Эссен» проекта 11356.

Реклама

«В результате точных ударов спецназовцев на палубной надстройке корабля вспыхнул пожар», — заявили в ГУР.

В разведке также напомнили, что Россия годами запускала с этого фрегата ракеты по Украине.

«Россияне годами отправляли с "Эссена" ракеты в Украину. Теперь мы отправили кое-что в ответ», — отметили в ДАД ГУР.

«Адмирал Эссен» уже подвергался удару летом

Это уже второе сообщение о поражении российского фрегата "Адмирал Эссен". Во время предыдущей атаки на бухту Новороссийска, которая состоялась летом, беспилотник повредил среднюю надстройку корабля.

Реклама

По данным канала «КіберБорошно», тогда в результате удара сдетонировали гранатометы системы установки пассивных помех ПК-10, расположенные на бортах надстройки. Они предназначены для отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек.

Также сообщалось о повреждении комплекса радиоэлектронной борьбы ТК-25 и радаров подсветки целей МР-90 «Орех», обеспечивающих наведение зенитных ракет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны поразили в Новороссийске нефтяной терминал, объекты военной гавани и корабли – носители «Калибров». Генштаб ВСУ сообщил о пожарах на территории военно-морской базы и мазутного терминала, а также о взрывах в районах базирования кораблей. Степень нанесенных повреждений уточняется.

Новости партнеров

Новости партнеров