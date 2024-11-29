Силы обороны ударили по нефтебазе на территории РФ: подробности

Это уже вторая атака на "Атлас".

Ночью против 29 ноября украинские Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция ЗРК "Бук-М3" российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В результате атаки на нефтебазе возник пожар. Сейчас фиксируется по меньшей мере две ячейки возгорания. К слову, летом этого года этот объект уже атаковали украинские войска.

"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ", — говорится в сообщении.

Также этой ночью на временно оккупированной территории Запорожской области была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3".

Как сообщалось, ГУР уничтожило дорогостоящую радиолокационную станцию россиян. Стоимость комплекса составляет около 1 миллиарда гривен.

Читайте также: