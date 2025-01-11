Силы обороны ударили по полигону российской армии на Белгородщине: в ГУР узнали о последствиях

Ракета попала в учебный лагерь, где готовится пополнение для оккупационной армии РФ для войны в Украине.

Силы обороны Украины нанесли успешный ракетный удар по лагерю подготовки войск государства-агрессора в Белгородской области РФ.

Об этом стало известно из радиоперехвата, осуществленного ГУР Минобороны.

Сестра российского военного подтвердила попадание ракеты по полигону и гибель срочников, готовившихся к войне в Украине.

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"Ракета прилетела на полигон. Ну, они успели, некоторые, пацанята сигануть в окопы, а шесть срочников погибло”, — говорит она в телефонном разговоре.

При этом родственница российского солдата сетует, что никто из командиров не сообщает о ситуации в учебном лагере, где готовится пополнение для оккупационной армии РФ для войны в Украине.

В ГУР МО Украины напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Напомним, Россия в войне против Украины потеряла больше солдат, чем любая индустриально развитая страна в конфликте со времен Второй мировой войны.

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