Силы обороны ударили по установке, из которой запускали ракеты "Оникс" и "Циркон" по Украине
Кроме ракетного комплекса, под украинский огонь попали российские пункты управления БпЛА и районы сосредоточения врага.
Украинские защитники нанесли прицельный удар по российскому береговому комплексу «Бастион» в оккупированном Крыму. Именно с этой установки враг атаковал мирные города ракетами «Оникс» и «Циркон».
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В ночь на 24 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду ключевых военных объектов российских сил.
В частности, была поражена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе Актачи в Крыму.
Также под удары попали районы скопления противника — в Большой Новоселке (оккупированная часть Донецкой области), Хорошем (ВОТ Луганской области) и Новозлатополе (ВОТ Запорожской области).
Кроме этого, зафиксировано поражение ремонтного подразделения врага в Новозлатополе и пункта управления беспилотниками в Большой Новоселке.
Сейчас масштабы повреждений и потери противника уточняются.
К слову, Силы обороны Украины 22 — 23 марта поразили терминал «Транснефть» в порту Приморск (Ленинградская обл.) и завод «Башнефть-Уфанефтехим» в Башкортостане. По данным Генштаба ВСУ, в Приморске повреждены резервуары и нефтеналивная инфраструктура, что повлекло масштабный пожар. Эти объекты обеспечивали горючим оккупационную армию.