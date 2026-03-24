Силы обороны ударили по установке, из которой запускали ракеты "Оникс" и "Циркон" по Украине

Украинские защитники нанесли прицельный удар по российскому береговому комплексу «Бастион» в оккупированном Крыму. Именно с этой установки враг атаковал мирные города ракетами «Оникс» и «Циркон».

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 24 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду ключевых военных объектов российских сил.

В частности, была поражена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе Актачи в Крыму.

Также под удары попали районы скопления противника — в Большой Новоселке (оккупированная часть Донецкой области), Хорошем (ВОТ Луганской области) и Новозлатополе (ВОТ Запорожской области).

Кроме этого, зафиксировано поражение ремонтного подразделения врага в Новозлатополе и пункта управления беспилотниками в Большой Новоселке.

Сейчас масштабы повреждений и потери противника уточняются.

К слову, Силы обороны Украины 22 — 23 марта поразили терминал «Транснефть» в порту Приморск (Ленинградская обл.) и завод «Башнефть-Уфанефтехим» в Башкортостане. По данным Генштаба ВСУ, в Приморске повреждены резервуары и нефтеналивная инфраструктура, что повлекло масштабный пожар. Эти объекты обеспечивали горючим оккупационную армию.