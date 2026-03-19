Силы обороны ударили в двух областях: где не поздоровилось россиянам
Поражены склады боеприпасов и ГСМ и районы сосредоточения живой силы врага.
В ночь на 19 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по объектам военной логистики и живой силе противника.
Об этом сообщил Генштаб.
«В частности, поражены склады боеприпасов в Донецке и Ялте (ТОТ Донецкой обл.) и н.п. Каланчак (ТОТ Херсонской обл.). Кроме того, зафиксировано поражение состава материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области», - говорится в сообщении.
Также подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по составу горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого (ТОТ Херсонской области).
Кроме того, украинские воины били по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты (ТОТ Донецкой обл.) и н.п. Овражки (ТОТ АР Крым).
Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на четверг, 19 марта, поразили во временно оккупированном Крыму российский инновационный центр производственно-технического предприятия «Гранит», занимающийся ремонтом и обслуживанием систем противовоздушной обороны РФ.