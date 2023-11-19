Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, а россияне штурмуют Авдеевку – Генштаб

За сутки ВСУ отразили более 60 вражеских атак.

За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес 5 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в Синьковке и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 7 атак.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак захватчиков вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в восточнее Керамики, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбито 26 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отразили 3 атаки.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Роботино, Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасы противника.

Ранее Генштаб сообщил, что общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 19 ноября составили 318 570 человек. За прошедшие сутки украинские войска уничтожили еще 1190 захватчиков.

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