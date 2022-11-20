Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов на Донбассе: ситуация на фронте 20 ноября — Генштаб

За сутки враг совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.

В воскресенье, 20 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное и Клищиевка Донецкой области.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

За текущие сутки противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Купянск и произвел около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.

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На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Огурцово, Стрелеча, Старица и Чайковка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на захваченных рубежах, производит обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Площанка и Невское в Луганской области и Берестове Донецкой области.

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Веселое, Времевка, Угледар, Клещиевка, Майорск, Опросное, Раздолевка, Парасковеевка, Соледар, Спорное и Яковлевка.

В Запорожском направлении оккупанты обороняются. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Вышетарасовка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Новополье, Орехов и Красное Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование. Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Велетенское, Новокаиры, Новотягинка, Понятовка, Токаровка и города Херсон.

В Генштабе ВСУ добавили, что в Каховском районе российские оккупанты продолжают заниматься мародерством и грабежами. Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов.

Напомним, украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупантам. Воины ВСУ уничтожили колонну военной техники в Луганской области, склады и пункты управления оккупационной армии.

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