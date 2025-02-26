Силы обороны Украины поразили аэродромы в Крыму и НПЗ в Туапсе: детали от Генштаба

Силы обороны Украины поразили военные аэродромы в оккупированном Крыму и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В заявлении указано, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки вместе с другими составляющими Сил обороны в ночь на 26 февраля нанесли удары по ряду стратегических объектов россиян в Краснодарском крае РФ и в Крыму.

"Среди прочего, произведено огненное поражение военных аэродромов "Саки" и "Кача", а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода", — отметили в Генштабе.

Также читайте Рязанский НПЗ остановил работу после ударов украинских дронов — Reuters

В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть данные о повреждениях инфраструктуры завода, но результаты поражения уточняются.

В Генштабе обратили внимание, что Туапсинский НПЗ производит переработку нефти заявленным объемом 12 млн т в год. Более 90% производимых нефтепродуктов идет на экспорт. Этот завод также задействован в обеспечении российской армии.

Генштаб заверил, что удары по военным и стратегическим объектам, задействованным в обеспечении российской вооруженной агрессии против Украины, будут продолжаться.

Напомним, в ночь на 26 февраля россияне пожаловались на массированную атаку беспилотниками на военные объекты в Краснодарском крае. Сообщалось о взрывах в Анапе и приостановке работы аэропорта в Сочи.