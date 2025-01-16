Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Лискинская" в РФ: детали от Генштаба

В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ.

Подробности

Как отмечается, зафиксировано попадание в цель не менее трех ударных БПЛА. На объекте возник масштабный пожар.

"Известно, что на нефтебазе хранилось горючее, которое, в частности, использовалось для обеспечения нужд оккупационной армии РФ", — говорится в сообщении.

Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным объектам российских захватчиков продолжается", — заключили в Генштабе ВСУ.

Ранее говорилось, что вечером в среду, 15 января, во время масштабной атаки беспилотников на стратегические объекты на территории Российской Федерации загорелась нефтебаза в Воронежской области. Нефтебазу в городе Лиски поразило по меньшей мере три беспилотника.

Читайте также: